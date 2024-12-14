سر تصدر هيدي كرم للتريند.. تفاصيل

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بإطلالة كاجوال، ارتدت خلالها توب قصير مكشوف البطن باللون الأبيض مع بنطال جينز، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

هيدي كرم

أحدث أعمال هيدي كرم





ومن ناحية أخري، يعد مسلسل" وتر حساس "أحدث أعمال هيدي كرم، ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية،يتكون من 45 حلقة.





اخر اعمال هيدي كرم





وكان اخر اعمال هيدي كرم هو فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي،حسن مالك،سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوفوإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.