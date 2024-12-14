‏أسوشيتد برس: حكومة سوريا المؤقتة طلبت من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على الانسحاب من أراضيها

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بوابة الفجر

أفادت وكالة ‏أسوشيتد برس، بأنوحكومة سوريا المؤقتة طلبت من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على الانسحاب من أراضيها.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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