أبو ريدة يتواصل مع رئيس لجنة الحكام بالفيفا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، من أجل ترشيح خبير تحكيم أجنبي على مستوى عال من أجل تولي رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري والعمل على تطوير منظومة التحكيم خلال الفترة المقبلة.

ورشح كولينا، اسم خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى مهمة تطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، على أن يتم التعاقد معه قبل نهاية ديسمبر الجاري، على أن يبدأ مهام عمله كرئيس للجنة الحكام باتحاد الكرة بداية يناير المقبل.

ويعتبر السويسري ماسيمو بوساكا من أبرز الأسماء المرشحة لتولي ملف تطوير التحكيم في مصر، لكن تبقى مهام منصبه كمدير لإدارة الحكام بالفيفا، عائقًا أمام التعاقد معه، خاصةً أن مجلس أبو ريدة يرغب في استقدام خبير حكام متفرغ لإدارة شؤون لجنة الحكام من أجل تطوير المنظومة.

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