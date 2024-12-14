موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل "رقم سري"

الفجر الفني
مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سري

يواصل مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئًا بالأحداث المشوقة والمثيرة.


 

وينتظر الجمهور عرض الحلقة 26 من العمل، التي من المقرر عرضها اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، على منصة Watch it، كما تعرض على قناة "دي إم سي" غدًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الـ2 صباحًا، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء،ويُعاد في الساعة 7.30 صباحًا، وفي الساعة 4 مساءً.

 

أبطال مسلسل رقم سري

 

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر،أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل رقم سرى

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي«المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقشالجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

أبطال مسلسل رقم سري الفنانة ياسمين رئيس قناة دي ام سي ياسمين رئيس مسلسل رقم سري

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