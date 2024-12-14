الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات من الأرصاد الجوية

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الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغييرات مرتقبة في حالة الطقس، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2024، حيث ستتأثر البلاد بمرور منخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد.

ملامح الطقس اليوم

درجات الحرارة:

  • نهارًا: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
  • ليلًا: بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد خلال فترات متقطعة.

الرياح: نشاط ملحوظ يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الشبورة المائية: كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الأحمر:

  • يشهد اضطرابًا مع ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار.
  • الرياح السطحية: شمالية شرقية.

البحر المتوسط:

  • حالته تتراوح بين معتدلة ومضطربة.
  • ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر.
  • الرياح السطحية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2013
الإسكندرية2111
شرم الشيخ2416
الغردقة2314
أسوان2412
طنطا1912
العريش2110
كاترين1202
الأقصر2410

تحذيرات الأرصاد

  • ضرورة توخي الحذر من الشبورة الكثيفة صباحًا على الطرق.
  • تجنب الأنشطة البحرية نظرًا لاضطراب حالة البحرين الأحمر والمتوسط.
  • ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في ساعات الليل والصباح الباكر.
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