الطقس اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات من الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغييرات مرتقبة في حالة الطقس، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2024، حيث ستتأثر البلاد بمرور منخفض جوي يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية في جميع أنحاء البلاد.

ملامح الطقس اليوم

درجات الحرارة:

نهارًا: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا: بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد خلال فترات متقطعة.

الرياح: نشاط ملحوظ يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

الشبورة المائية: كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الأحمر:

يشهد اضطرابًا مع ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار.

الرياح السطحية: شمالية شرقية.

البحر المتوسط:

حالته تتراوح بين معتدلة ومضطربة.

ارتفاع الموج: من 1.5 إلى 2.5 متر.

الرياح السطحية: شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 13 الإسكندرية 21 11 شرم الشيخ 24 16 الغردقة 23 14 أسوان 24 12 طنطا 19 12 العريش 21 10 كاترين 12 02 الأقصر 24 10

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