"نوات الشتاء 2025".. جدول تقلبات الطقس في مصر وأهم التفاصيل
مع اقتراب نهاية فصل الخريف يوم 21 ديسمبر، يبدأ المصريون الاستعداد لفصل الشتاء المعروف بتقلباته الجوية الشديدة.
تتركز هذه التقلبات في نوات الشتاء، التي تحمل معها أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية قد تؤثر على مختلف المناطق، خاصة الساحلية.
موعد بداية فصل الشتاء 2024 فلكيًا
يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في 20 مارس 2025 مع حلول فصل الربيع.
جدول نوات الشتاء 2024-2025
نوات ديسمبر 2024
- نوة الفيضة الصغرى:
- التوقيت: من 19 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2024.
- الخصائص: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب المناطق الساحلية.
نوات يناير 2025
- نوة الفيضة الكبرى:
- التوقيت: تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.
- التأثيرات: أمطار كثيفة ورياح شديدة.
- نوة الغطاس:
- التوقيت: من 18 يناير حتى 20 يناير.
- الخصائص: أمطار متوسطة وبرودة شديدة.
- نوة الكرم:
- التوقيت: تبدأ 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام.
- التأثيرات: أمطار غزيرة ورياح عاصفة.
نوات فبراير 2025
- نوة الشمس الصغرى:
- التوقيت: من 18 فبراير ولمدة 3 أيام.
- الخصائص: أمطار متقطعة ورياح معتدلة.
نوات مارس 2025
- نوة السلوم:
- التوقيت: 2 مارس وتستمر ليومين.
- التأثيرات: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة.
- نوة الحسوم:
- التوقيت: من 9 مارس حتى 15 مارس.
- الخصائص: أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.
كيف تؤثر النوات على الطقس في مصر؟
نوات الشتاء تتميز بتغيرات حادة في الطقس تشمل:
- الأمطار الغزيرة: التي قد تسبب تراكم المياه في المناطق المنخفضة.
- الرياح القوية: التي تؤثر على الأنشطة البحرية والمناطق الساحلية.
- البرودة الشديدة: التي تجعل الاستعداد المبكر بالملابس الثقيلة ضرورة.
نصائح للتعامل مع نوات الشتاء
- متابعة تقارير الطقس اليومية لتجنب المفاجآت.
- الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار والشبورة المائية.
- تجنب الأنشطة البحرية خلال فترات اضطراب البحر.
- الحفاظ على المنازل ضد تسرب المياه خلال الأمطار الغزيرة.