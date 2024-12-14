"نوات الشتاء 2025".. جدول تقلبات الطقس في مصر وأهم التفاصيل

مع اقتراب نهاية فصل الخريف يوم 21 ديسمبر، يبدأ المصريون الاستعداد لفصل الشتاء المعروف بتقلباته الجوية الشديدة.

تتركز هذه التقلبات في نوات الشتاء، التي تحمل معها أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية قد تؤثر على مختلف المناطق، خاصة الساحلية.

موعد بداية فصل الشتاء 2024 فلكيًا

يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم السبت 21 ديسمبر 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في 20 مارس 2025 مع حلول فصل الربيع.

جدول نوات الشتاء 2024-2025

نوات ديسمبر 2024

نوة الفيضة الصغرى: التوقيت: من 19 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2024. الخصائص: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب المناطق الساحلية.



نوات يناير 2025

نوة الفيضة الكبرى: التوقيت: تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام. التأثيرات: أمطار كثيفة ورياح شديدة.

نوة الغطاس: التوقيت: من 18 يناير حتى 20 يناير. الخصائص: أمطار متوسطة وبرودة شديدة.

نوة الكرم: التوقيت: تبدأ 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام. التأثيرات: أمطار غزيرة ورياح عاصفة.



نوات فبراير 2025

نوة الشمس الصغرى: التوقيت: من 18 فبراير ولمدة 3 أيام. الخصائص: أمطار متقطعة ورياح معتدلة.



نوات مارس 2025

نوة السلوم: التوقيت: 2 مارس وتستمر ليومين. التأثيرات: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة.

نوة الحسوم: التوقيت: من 9 مارس حتى 15 مارس. الخصائص: أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة.



كيف تؤثر النوات على الطقس في مصر؟

نوات الشتاء تتميز بتغيرات حادة في الطقس تشمل:

الأمطار الغزيرة: التي قد تسبب تراكم المياه في المناطق المنخفضة.

التي قد تسبب تراكم المياه في المناطق المنخفضة. الرياح القوية: التي تؤثر على الأنشطة البحرية والمناطق الساحلية.

التي تؤثر على الأنشطة البحرية والمناطق الساحلية. البرودة الشديدة: التي تجعل الاستعداد المبكر بالملابس الثقيلة ضرورة.

نصائح للتعامل مع نوات الشتاء