أسعار الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: استقرار بعد انخفاض أمس

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار بعد التراجع الذي شهده أمس، حيث انخفض سعر عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

السعر: 4365.17 جنيه للجرام.

4365.17 جنيه للجرام. يُعتبر العيار الأعلى نقاءً ويستخدم في السبائك والمشغولات الفاخرة.

سعر الذهب عيار 21

السعر: 3820 جنيهًا للجرام.

3820 جنيهًا للجرام. العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، خاصة في المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

السعر: 3274.29 جنيه للجرام.

3274.29 جنيه للجرام. يتميز بإقبال ملحوظ من قبل المشترين، خاصة في المناطق الساحلية.

سعر الجنيه الذهب

السعر: 30560 جنيه.

30560 جنيه. يُحسب بناءً على وزن 8 جرامات من عيار 21، دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقر سعر الذهب عند 2656 دولارًا للأوقية، مما يعكس حالة من الثبات في الأسواق الدولية بعد تقلبات شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب اليوم

التراجع العالمي: انخفاض الأسعار عالميًا أثر بشكل مباشر على السوق المحلي. العرض والطلب: استقرار الطلب المحلي ساهم في ثبات الأسعار اليوم. سعر الصرف: استقرار سعر الدولار أمام الجنيه يدعم حالة التوازن في السوق المحلي.

نصائح للمشترين