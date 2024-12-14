كأس التحدي.. 5 غيابات في صفوف الأهلي أمام باتشوكا

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة يسعى فيها المارد الأحمر الفوز، حيث تقام على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية.

ويسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة من أجل بلوغ نهائي البطولة القارية، بعد أن عانى من هزيمة قاسية في نسخة كأس العالم للأندية لعام 2008، حيث خسر أمام الفريق المكسيكي برباعية مقابل هدفين، بعد أن كان الفريق المصري متقدمًا في الشوط الأول، بهدفين دون رد.

غيابات الأهلي أمام باتشوكا

ويفقد الفريق الأحمر، عدة غيابات في المباراة، حيث يغيب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق، بسبب إصابته في العضلة الخلفية، فيما لن يتواجد النجم الشاب محمد عبدالله بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

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كما يواصل كل من محمد هاني وكريم فؤاد برنامج التأهيل، حيث يعاني الأول من إصابة في الرباط الصليبي، بينما كان فؤاد قد تعرض لقطع في نفس الرباط، ويستمر اللاعب الدولي التونسي علي معلول في برنامج التأهيل بعد إصابته بتمزق في وتر أكيليس.

وتقام المباراة بين الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب974 في قطر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية في هذه البطولة المرموقة.

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