الاقتصاد الفرنسي يعاني.. وفيتش تخفض تصنيفه الائتماني بشكل مفاجئ

الاقتصاد
بوابة الفجر

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا على الرغم من أن مراجعة الدورية للتنصيف الائتماني لم يحين دورها بعد.

 وقالت موديز أنه تم تغير التصنيف الائتماني لفرنسا من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.

جاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.

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