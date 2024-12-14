سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: استقرار بعد الارتفاع الأخير

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، وذلك بعد أن سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار قبل استئناف عمل البنوك يوم غدٍ الأحد.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.81 جنيه.

50.81 جنيه. سعر البيع: 50.91 جنيه.

بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.78 جنيه.

50.78 جنيه. سعر البيع: 50.88 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.79 جنيه.

50.79 جنيه. سعر البيع: 50.89 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء: 50.79 جنيه.

50.79 جنيه. سعر البيع: 50.89 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.80 جنيه.

50.80 جنيه. سعر البيع: 50.90 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.80 جنيه.

50.80 جنيه. سعر البيع: 50.90 جنيه.

أسباب استقرار سعر الدولار اليوم

هدوء التداولات الأسبوعية: انخفاض نشاط الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع. توازن الطلب والعرض: استقرار عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية في السوق المحلية. الترقب قبل عودة البنوك للعمل غدًا: المستثمرون والمستهلكون يترقبون حركة الأسعار مع بداية الأسبوع الجديد.

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