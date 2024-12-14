ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. ويتابع الكثير من المواطنين تطورات أسعار الصرف التي تؤثر بشكل كبير على مختلف المعاملات الاقتصادية.

أبرز أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم

الدولار الأمريكي: بلغ 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: سجل 53.30 جنيه للشراء و53.46 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: وصل إلى 64.66 جنيه للشراء و64.86 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: حقق 57.22 جنيه للشراء و57.39 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: سجل 33.35 جنيه للشراء و33.45 جنيه للبيع.

الريال السعودي: استقر عند 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: بلغ 165.06 جنيه للشراء و165.57 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: حقق 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: سجل 6.98 جنيه للشراء و7.00 جنيه للبيع.



تشير هذه التغيرات إلى استمرار تقلبات السوق النقدي وسط ظروف اقتصادية متغيرة.