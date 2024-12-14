أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا بعد تراجعها أمس بقيمة 5 جنيهات للجرام عيار 21، وسط انخفاض في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2665 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب بالمصنعية (دون إضافة المصنعية)

عيار 24: 4365 جنيهًا.

4365 جنيهًا. عيار 21: 3820 جنيهًا.

3820 جنيهًا. عيار 18: 3274 جنيهًا.

3274 جنيهًا. الجنيه الذهب: 30560 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سبيكة وزن 1 جرام: 4525 جنيهًا.

4525 جنيهًا. سبيكة وزن 2.5 جرام: 11124 جنيهًا.

11124 جنيهًا. سبيكة وزن 5 جرامات: 22083 جنيهًا.

22083 جنيهًا. سبيكة وزن 10 جرامات: 44156 جنيهًا.

44156 جنيهًا. سبيكة وزن 31 جرامًا (أونصة): 137200 جنيهًا.

137200 جنيهًا. سبيكة وزن 50 جرامًا: 226250 جنيهًا.

226250 جنيهًا. سبيكة وزن 100 جرام: 452500 جنيهًا.

مصنعية ودمغة السبائك الذهبية

1 جرام: من 75 إلى 85 جنيهًا.

من 75 إلى 85 جنيهًا. 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

66 جنيهًا. 5 جرامات: 60 جنيهًا.

60 جنيهًا. 10 جرامات: 60 جنيهًا.

60 جنيهًا. 31 جرامًا (أونصة): 56 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

الأوقية: 2665 دولارًا.

تراجع سعر الذهب عالميًا يعكس حالة من الهدوء في الأسواق الدولية، ما قد يؤثر على توقعات المستثمرين في المستقبل القريب.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

وفقًا لتقرير من بنك "جولدمان ساكس"، قد يصل سعر الأوقية إلى 3000 دولار بحلول نهاية عام 2025، في حال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

نصائح للمشترين والمستثمرين في الذهب