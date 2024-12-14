استقرار أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا مع بدء تعاملات اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، حيث استقرت أسعار مختلف العلامات التجارية دون تغيرات كبيرة.

أسعار الحديد اليوم:

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

حديد المصريين: 38،500 جنيه للطن.

حديد عز: 38،800 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38،600 جنيه للطن.

حديد عطية: 37،000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 36،400 جنيه للطن.

حديد سرحان: 35،700 جنيه للطن.

مصر ستيل: 37،000 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت البورتلاندي:

أسمنت النصر: 2،790 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل: 2،770 جنيه للطن.

أسمنت حلوان: 2،860 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت المخلوط:

أسمنت الواحة: 2،160 جنيه للطن.

أسمنت أهل مصر: 2،260 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت الأبيض:

الواحة الأبيض: 4،140 جنيه للطن.

الأبيض العادة: 4،100 جنيه للطن.

سوبر سيناء ورويال: 4،000 جنيه للطن.



هذه الأسعار تعكس حالة السوق المحلية، مع توقع استمرار الاستقرار في ظل ثبات العوامل المؤثرة على العرض والطلب.