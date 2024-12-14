حفل "أساطير الطرب" كامل العدد.. بهاء سلطان وأحمد سعد وآدم يتألقون في "موسم الكويت" صور

شهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية مميزة في حفل "أساطير الطرب" الذي أقيم مساء الجمعة في قاعة أرينا، ضمن فعاليات "موسم الكويت"، إذ اجتمع ثلاثة من نجوم الأغنية العربية في ليلة طربية بامتياز بدأها الفنان بهاء سلطان، تلاه أحمد سعد واختتمها آدم.

منذ الساعات الأولى من مساء الجمعة، بدأ الجمهور بالتوافد إلى قاعة أرينا، حتى اكتملت القاعة قبل انطلاق الأمسية بساعتين تقريبًا، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف، أعلن مقدما الحفل أسرار السعيد وعبدالله مال الله، عن بدء الليلة الطربية بصعود بهاء سلطان إلى المسرح، حيث استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق.

أغاني بهاء سلطان التي قدمها في الحفل

بهاء سلطان أبدع في تقديم باقة من أغانيه التي جمعت بين القديم والجديد، ليستهل وصلته بأغاني مثل: “معلمين”، “الواد قلبه بيوجعه”، “بالراحة شوية علينا”، “قولي”، “تعالى أدلعك”، و”أنا مصمم”.

بتلقائيته وعفويته المعتادة، تواصل بهاء سلطان مع الجمهور، مستجيبًا لرغباتهم، ليكمل وصلته بأغنيات مثل: “قوم أقف وأنت بتكلمني”، “أنا غلطان”، “يا ترى”، و”أنا من غيرك”.

أغاني أحمد سعد

أما الفارس الثاني، أحمد سعد، فقد أشعل الأجواء بحضوره المميز، حيث ألهب حماس الجمهور بأغنياته التي مزجت بين الرومانسية والإيقاع السريع.

وقدم "سعد" مجموعة من أعماله الغنائية من بينها “سكوت سكوت”، “اليوم الحلو”، “وسع وسع”، “سيرينا يا دنيا”، “سبب فرحتي”، و”عليكي عيون”.

وواصل "سعد" التألق بأغنيات مثل “أتدري الفرحة كم صوت”، “بحبك يا صاحبي”، “نفسك ترجع”، “كلامي انتهى”، “اختياراتي”، “يا عراف”، و”يا ليالي”، وفي ختام وصلته.

ختام الحفل

أما مسك الختام كان مع المطرب آدم، الذي أطرب الجمهور بصوته الدافئ، مقدّمًا باقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، مثل “خلصت الحكاية”، “كيفك أنت”، “على بالي”، واختتم آدم الحفل بأداء مميز حفر في ذاكرة الحضور.

حفل "أساطير الطرب" كانت تجربة غنائية متكاملة، أثبتت نجاح موسم الكويت واستمرار تألقه في استقطاب أبرز نجوم الطرب العربي.