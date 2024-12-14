"بحضور المحافظ" تفاصيل لقاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط مع وفد الإتحاد الأوروبي







شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ لقاء وفد مستشاري التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس رئيس إدارة الإستثمار بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة مع مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية لبحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ومناقشة سبل التعاون واستعراض فرص مشروعات استثمارية لتشغيل الشباب وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمحافظة الذي يستمر لمدة يومين في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط.

وبدأت الفعالية بكلمة رئيس الغرفة التجارية بأسيوط الذي رحب خلالها بمحافظ أسيوط ووفد الإتحاد الأوربي ومرافقيه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لافتًا إلى التعاون الوثيق والدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ بعض المشروعات بالشراكة مع الغرفة التجارية المصرية خاصة مع دعم اللواء الوزير المحافظ للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات للمحافظة وهو ما يساهم في تحقيق استدامة التنمية مشيرًا إلى أهمية زيادة الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الإقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

واستمع المحافظ ووفد الإتحاد الأوروبي ومرافقوهم إلى فيديوهات تسجيلية عن مشروع مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بالمنطقة الصناعية "الصفا" ببني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 16 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل وبتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه وجارى التوسع في المجمع بإنشاء 36 ورشة جديدة بمساحات كبيرة لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية تشغيل الشباب بالصناعات متناهية الصغر، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية والإستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية، واستعراض فرص إنشاء مشروعات أخرى كمصنع الرمان بمنطقة الكوم الأحمر بمركز البداري).

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بزيارة وفد الإتحاد الأوروبي للمحافظة منوهًا عن قوة العلاقات بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي لافتًا إلى ضرورة زيادة الدعم والتعاون لمزيد من مشروعات تمكين الشباب اقتصاديًا وتأهيلهم لسوق العمل والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية خاصة وأن المحافظة تذخر بإمكانات وبنية تحتية خاصة في ظل النهضة والمشروعات التي تتم تنفيذها على أرض المحافظة مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب وتعظيم الإستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة ما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل ويساهم في تحقيق خطط التنمية المرجوة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشاد رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بأوجه التعاون بين الإتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وخاصة في برامج تشغيل الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية وبرامج التمكين الاقتصادي مشيرًا إلى العمل على بحث ودراسة زيادة التعاون والاستثمارات والدعم لمحافظة أسيوط خلال الفترة القادمة والتي لديها مقومات طبيعية وبشرية وتعمل على نهضة القطاعات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع هدايا تذكارية على الوفد يحتوي على ورق بردي وكتيبات سياحية عن أسيوط والأماكن السياحية والأثرية بها