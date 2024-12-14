قبل ترويجها على المواطنين.. التحقيق مع عصابة تهريب مخدر اغتصاب الفتيات بالقاهرة

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قررت النيابة العامة حبس عناصر تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التي أظهرت اعتزام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية أجنبية، متواجد خارج البلاد، تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد عن طريق اخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية وبحوزتهم زجاجة بداخلها سائل GHP وكمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب وكمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة وماكينة تعبئة و2 جهاز تغليف ومبالغ مالية «محلية، وأجنبية» من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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