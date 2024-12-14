تحت تهديد السلاح.. حبس عصابة سرقة المواطنين في مصر الجديدة



قررت نيابة مصر الجديدة حبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقات بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من موظف بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.