تحت تهديد السلاح.. حبس عصابة سرقة المواطنين في مصر الجديدة

حوادث
متهمين
متهمين


قررت نيابة مصر الجديدة حبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقات بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من موظف بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه حال سيره بدائرة القسم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بالشركة عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وضُبط بحوزتهم (2 طبنجة صوت - فرد خرطوش - سلاح أبيض - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – "مبالغ مالية أجنبية ومحلية، مجموعة من المشغولات الذهبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وأقروا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى.

حوادث الفجر التحريات وجمع المعلومات التحقيقات تحت تهديد السلاح تهديد السلاح بمديرية أمن القاهرة بمصر الجديدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات