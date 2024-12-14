روسيا تعلق إمدادات القمح إلى سوريا وأوكرانيا تعرض بدائل غذائية

علّقت روسيا إمدادات القمح إلى سوريا، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

يأتي ذلك في ظل غموض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بينما عرضت أوكرانيا دعم سوريا في تأمين احتياجاتها الغذائية.

أسباب تعليق إمدادات القمح الروسي إلى سوريا

الأوضاع السياسية غير المستقرة:

الوضع السياسي المضطرب في سوريا، خاصة مع غياب حكومة واضحة، أثّر سلبًا على العلاقات التجارية.

مشكلات الدفع المالي:

عدم وضوح آلية السداد أدى إلى تأخر وصول شحنات القمح الروسي.

تأخر سفينتين روسيتين محملتين بالقمح بسبب التعقيدات المتعلقة بالدفع.

العرض الأوكراني لتوفير الغذاء إلى سوريا

أعرب وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال، عن استعداد أوكرانيا لإمداد سوريا بالغذاء، حيث تسعي أوكرانيا، كمنتج عالمي رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، لاستغلال الفرصة لتلبية احتياجات سوريا الغذائية.

تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي السوري

زيادة الضغط على النظام الغذائي:

سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية، مما يجعل تعليق الإمدادات الروسية تحديًا كبيرًا.

البحث عن بدائل سريعة:

العرض الأوكراني يمكن أن يكون حلًا مؤقتًا، لكنه يعتمد على قدرة سوريا على استيراد الكميات المطلوبة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة.

الدور الروسي في الأزمة السورية

تعليق الإمدادات يعكس تغيرًا في طبيعة العلاقة الروسية-السورية، خاصة مع تعقيدات سياسية واقتصادية تواجه الحلفاء السابقين.

موقف روسيا قد يكون مرحليًا، إذ يمكن أن تعيد النظر بمجرد استقرار الحكومة السورية وحل مشكلات السداد.

آفاق التعاون السوري-الأوكراني