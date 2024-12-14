محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 


تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على سير العمل والوقوف على أعمال تطوير المصنع وتدعيمه وزيادة إنتاجه ورفع كفاءته وعمل الصيانة اللازمة للمعدات والماكينات وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية

وجاء ذلك بحضور المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حسام عبدالوهاب مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية والمهندس محمود مبروك استشاري منظومة المخلفات الصلبة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومجدي ميلاد مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتابع المحافظ العمل في المصنع وتفقد المعدات والسيارات الحديثة وذلك لتحسين منظومة النظافة بالمحافظة، وأعمال تدوير المخلفات وتصنيع السماد العضوي والوقود العضوي الذي يستخدم كوقود في مصنع أسمنت أسيوط سيمكس وكما تفقد ماكينات لفرم المخلفات الزراعية الرطبة وماكينات لبلورة البلاستيك وماكينات لتكسير البلاستيك وماكينات لفرم الأخشاب الزراعية الصلبة فضلًا عن تفقده لمكابس للورق والبلاستيك والصاج موجهًا بإعادة صيانة ورفع كفاءة الماكينات الموجودة بالمصنع 

واستمع المحافظ، لشرح مفصل من مدير المصنع عن خطوات العمل بمصنع السماد العضوي ومكوناته، والدور الذي يقوم به وتدوير المخلفات والقمامة إلى سماد عضوي مشددًا على ضرورة تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والمعدات المتاحة بالمصنع مشيدًا بالمجهودات المبذولة من العاملين بالمصنع بالنهوض بمستوى التشغيل وتحقيق الإستفادة القصوى من عمليات الإنتاج بما وصل اليه المصنع من تحقيق إنتاجية وصلت إلى 220% من إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي كما حقق المصنع  زيادة في قيمة الإيرادات المحققة من نواتج اعمال التدوير وصلت إلى 500 ٪ من قيمة الإيرادات المحققة في شهر يوليو الماضي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مزرعة المصنع والتي تقدر بنحو 13 فدان أرض صالحة للزراعة موجهًا بإيجاد مصدر للمياه لري الأرض على أن يتم إنشاء شبكة ري للمساحة الأرض تمهيدًا لزراعتها والإستفادة منها ضمن الجهود المبذولة لزراعة الأراضي غير المستغلة وتعظيم الموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة.

وأكد أبو النصر على أهمية تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة والإستفادة من مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل لافتًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام مما يساهم في تحقيق التكامل والاستدامة وتحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى إستمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالقطاعات المختلفة وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والتي من بينها قطاع النظافة والبيئة والمخلفات الصلبة وذلك لتذليل كافة العقبات أمام تطوير الأداء وتعظيم الموارد نظرًا لأهمية المشروعات الحيوية 

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