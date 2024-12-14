طعنات نافذة.. تشريح جثة شاب قتله آخر في شوارع السلام

حوادث
جثة
جثة


قررت نيابة السلام تشريح جثة شاب قتله أخر طعنًا؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بشوارع السلام.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب جمعته خلافات بينه وبين المجني عليه، وعلى إثرها نشبت مشاجرة بينهما، واستل خلالها المتهم سلاحًا أبيض مسددا عدة طعنات نافذة للضحية حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر التحريات الأولية الجهات المعنية الجهات المختصة النيابة العامة بسبب خلافات تشريح جثة تشريح جثة شاب تحريات خلافات بينهما خلافات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات