كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو

ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فاليكانو

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي - روديجر - تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام - داني سيبايوس - فالفيردي.

الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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