جامعة أسيوط تشهد انطلاق المهرجان التقني الأكبر في صعيد مصر غدا

تشهد جامعة أسيوط غدا الأحد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان التقني Devfest Assiut '24 أسيوط؛ والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut)؛ وذلك بالمبنى الإداري بالجامعة

وتأتي فعاليات المهرجان التقني Devfest'24 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الإصطناعي، ويستمر على مدار يومي 15،16 ديسمبر 2024

وتوفر مجموعة مطوري جوجل "GDG Assiut"؛ التي تنظيم المهرجان التقني الأكبر DevFest Assiut'24؛ الخبراء والمبتكرين في المجالات التكنولوجية المختلفة؛ لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال، وللإجابة على أسئلة ال Developers عن طريق speakers مُحترفين في المجالات التكنولوجية المختلفة.

وكما توفر DevFest Assuit'24؛ ورش عمل فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، وجلسات ريادة الأعمال، كما يتوفر معرض الشركات ومن خلاله يتم توفير Internship وكذلك فرص العمل، ومسابقة DevHack وجوائز قيمة.

والجدير بالذكر؛ الـ DevFest هو اختصار لـ Developers Festival أو مهرجان المطورين، وهو حدث عالمي تستضيفه سنويًا مجموعات مطوري جوجل GDG في مختلف دول العالم