محافظ أسيوط: استمرار دعم المدارس بالمراكز بالمقاعد المدرسية الجديدة لتوفير سبل الراحة للطلاب



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار دعم المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمراكز والقرى بالمقاعد المدرسية الجديدة لتوفير سبل الراحة للطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية طبقًا للاحتياجات الفعلية لتلك المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة وجاذبة تنفيذًا لرؤية مصر 2023، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم أي خدمات للمواطنين بكافة فئاتهم بالقطاعات المختلفة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الهيئة قد قامت بتوزيع ودعم بعض المدارس بمقاعد دراسية إحلال لتقليل الكثافات الطلابية وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد منها مدرسة أبوتيج الحديثة للتعليم الأساسي بمدينة أبوتيج، وبدر الإعدادية بنين بمدينة ديروط ومدرسة الشهيد فرغلي طلبة الإبتدائية بقرية بانوب ظهر الجمل التابعة مركز ديروط مشيرًا إلى متابعته لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على تقديم الخدمات وتنفيذ الأنشطة الطلابية بشكل لائق عن طريق جولاته الميدانية المفاجئة على المدارس واجتماعاته الدورية مع القطاعات المختلفة فضلًا عن توزيع المقاعد على المدارس الأكثر احتياجًا وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول المتاحة