عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات

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ثانوية عامة 2025
ثانوية عامة 2025

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي عن التفاصيل الكاملة حول تطوير نظم إعادة توزيع الطلاب الجدد في تنسيق 2025، خاصة في كليات القطاع الإنساني.

حيث تم الإعلان عن إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 لكليات مثل التجارة، الآداب، الحقوق، والخدمة الاجتماعية.

تفاصيل إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025

  • الإلغاء الكامل: قرر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء قبول الطلاب بنظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025.
  • الأسباب: هذا القرار يأتي ضمن خطة لتطوير العملية التعليمية وتحسين مستوى التعليم في الجامعات المصرية، وهو يشمل كليات القطاع الإنساني.
  • نسب القبول السابقة: في تنسيق 2024، تم تخفيض نسب القبول بنظام الانتساب الموجه إلى 8% كحد أقصى في العديد من الكليات، بعد أن كانت تلك النسب تتجاوز 20% في السنوات السابقة.

تحسين التعليم الجامعي في مصر

  • التطور الملحوظ: شهد التعليم الجامعي في مصر طفرة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تحسن مستوى التعليم في مختلف المجالات الدراسية والبحثية.
  • التحسينات: هذه التغييرات أدت إلى تحسين مستوى الخريجين في مصر، ما ساهم في تلبية احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.

التوقعات للمستقبل

من المتوقع أن يؤدي إلغاء نظام الانتساب الموجه إلى تحسين جودة التعليم في الكليات المعنية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخريجين الذين سيحظون بتعليم أكاديمي أكثر قوة وتخصصًا.

 كما يعكس هذا التوجه التزام مصر بتطوير التعليم الجامعي بما يتماشى مع المعايير العالمية.

 

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