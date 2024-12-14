"العدوان الإسرائيلي على غزة" غارات عنيفة تستهدف مدارس ومباني سكنية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية.

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تم استهداف مدرسة تؤوي نازحين، بالإضافة إلى تفجير عدد من المباني السكنية في مناطق مختلفة من القطاع.

تفاصيل الغارات الإسرائيلية

الاستهداف المباشر : أُفيد عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة كانت تأوي نازحين في شارع يافا شمال شرقي غزة.

: أُفيد عن سقوط عدد من إثر غارة إسرائيلية استهدفت كانت تأوي في شمال شرقي غزة. الدمار الواسع : كما ألحق الهجوم دمارًا واسعًا بعد تدمير مباني سكنية في النصيرات و بيت لاهيا وسط غزة.

: كما ألحق الهجوم دمارًا واسعًا بعد تدمير في و وسط غزة. المزاعم الإسرائيلية: من جانبها، أفادت الجيش الإسرائيلي بأن الغارات استهدفت أهدافًا في غزة، زاعمة أن تلك الأهداف تتبع مسلحين كانوا يخططون لشن عمليات ضد قوات الاحتلال.

حصيلة العدوان المستمر