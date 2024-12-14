"العدوان الإسرائيلي على غزة" غارات عنيفة تستهدف مدارس ومباني سكنية
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية.
يأتي هذا الهجوم في وقت حساس حيث تم استهداف مدرسة تؤوي نازحين، بالإضافة إلى تفجير عدد من المباني السكنية في مناطق مختلفة من القطاع.
تفاصيل الغارات الإسرائيلية
- الاستهداف المباشر: أُفيد عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة كانت تأوي نازحين في شارع يافا شمال شرقي غزة.
- الدمار الواسع: كما ألحق الهجوم دمارًا واسعًا بعد تدمير مباني سكنية في النصيرات وبيت لاهيا وسط غزة.
- المزاعم الإسرائيلية: من جانبها، أفادت الجيش الإسرائيلي بأن الغارات استهدفت أهدافًا في غزة، زاعمة أن تلك الأهداف تتبع مسلحين كانوا يخططون لشن عمليات ضد قوات الاحتلال.
حصيلة العدوان المستمر
- العدوان الإسرائيلي على غزة لا يزال مستمرًا لليوم 435 على التوالي، حيث قصفت قوات الاحتلال العديد من المنازل الفلسطينية.
- حصيلة الشهداء: أعلنت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في القطاع قد ارتفع إلى 44،875 شهيدًا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وتشير التقارير إلى أن أغلبهم من الأطفال والنساء.