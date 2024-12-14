أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: استقرار وارتفاع طفيف لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، حيث حافظ الذهب على مستويات مرتفعة في السوق المصري، خاصة مع تزايد الاهتمام بعيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4349 جنيهًا للشراء دون مصنعية وضرائب.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيهات للشراء دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة العالمية: سجلت الأونصة الذهبية سعرًا عالميًا قدره 2648 دولارًا للشراء.