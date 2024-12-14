أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: استقرار وارتفاع طفيف لعيار 21

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، حيث حافظ الذهب على مستويات مرتفعة في السوق المصري، خاصة مع تزايد الاهتمام بعيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4349 جنيهًا للشراء دون مصنعية وضرائب.

سعر جرام الذهب عيار 21: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيهات للشراء دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2537 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة العالمية: سجلت الأونصة الذهبية سعرًا عالميًا قدره 2648 دولارًا للشراء.

اسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الأونصة الذهبية أسعار الذهب السبت 14 ديسمبر 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات

عاجل.. الفجر يكشف السبب وراء غياب جماهير الأهلي عن "التالتة شمال" في مواجهة باتشوكا