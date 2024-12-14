أسعار مواد البناء اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: الحديد والأسمنت في مصر

الاقتصاد
الحديد
الحديد

تعتبر أسعار مواد البناء من العناصر الهامة التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت، والتي تؤثر على تكلفة البناء بشكل عام.

نعرض لكم أحدث تحديث لأسعار طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم السبت 14 ديسمبر 2024:

سعر طن الحديد الاستثماري: سجل سعر طن الحديد الاستثماري 36،730 جنيهًا للطن للمستهلك، مع تراجع قدره 2،075 جنيهًا مقارنةً باليوم السابق.

سعر طن حديد عز: بلغ سعر طن حديد عز 39،284 جنيهًا للطن، متراجعًا بمقدار 1،347 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

  • سعر طن الأسمنت الرمادي: وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3،086 جنيهًا للمستهلك، وفقًا للتحديث الأخير من بوابة الأسعار الرسمية.

أسعار الحديد العالمية

  • بلغ متوسط سعر الطن الحديد العالمي 105 دولارات.
  • سعر حديد التسليح العالمي وصل إلى 476 دولارًا.
  • بلغ سعر طن البليت العالمي نحو 450 دولارًا.
اسعار الحديد اليوم سعر طن الاسمنت اسعار مواد البناء أسعار الحديد عز سعر طن الحديد الاستثماري أسعار الحديد العالمية اسعار الاسمنت في مصر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات

عاجل.. الفجر يكشف السبب وراء غياب جماهير الأهلي عن "التالتة شمال" في مواجهة باتشوكا