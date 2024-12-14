أسعار مواد البناء اليوم السبت 14 ديسمبر 2024: الحديد والأسمنت في مصر

تعتبر أسعار مواد البناء من العناصر الهامة التي تشغل اهتمام المواطنين، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت، والتي تؤثر على تكلفة البناء بشكل عام.

نعرض لكم أحدث تحديث لأسعار طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم السبت 14 ديسمبر 2024:

سعر طن الحديد الاستثماري: سجل سعر طن الحديد الاستثماري 36،730 جنيهًا للطن للمستهلك، مع تراجع قدره 2،075 جنيهًا مقارنةً باليوم السابق.

سعر طن حديد عز: بلغ سعر طن حديد عز 39،284 جنيهًا للطن، متراجعًا بمقدار 1،347 جنيهًا عن سعره السابق.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

سعر طن الأسمنت الرمادي: وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3،086 جنيهًا للمستهلك، وفقًا للتحديث الأخير من بوابة الأسعار الرسمية.

أسعار الحديد العالمية