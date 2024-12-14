تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ووصل الأهلي لدور نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال بعد الفوز على حساب العين بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت في شهر أكتوبر على ستاد القاهرة بينما وصل باتشوكا لهذا الدور على حساب باتوفاجو البرازيلي.

ونستعرض عبر الفجر الرياضي تشكيل النادي الاهلي المتوقع للمواجهة:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف ربيعة ويحيى عطية الله.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

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كأس التحدي.. 5 غيابات في صفوف الأهلي أمام باتشوكا

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موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك لكرة السلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب 974 في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

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