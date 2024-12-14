حبس المتهمين بقتل طفلة بعد وصلة تعذيب بالسلام

حوادث
جثة
جثة


قررت نيابة السلام حبس المتهمين، أم وزوجها، بتعذيب أطفال ثلاثة حتى نتج عنه مقتل طفلة؛ بسبب انزعاجهما من الضوضاء بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أطفال أشقاء، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، ونتج عن إصابتهم وفاة طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيبت شقيقتها، 5 سنوات وشقيقها الأخر، وجاري تلقيهم العلاج اللازم.


ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الأم وزوجها وراء ارتكاب الواقعة، بعدما تعدوا بالضرب المبرح على أطفال السيدة الثلاثة؛ بسبب عدم تحملهما أصواتهم العالية حال لهوهم في الشقة، مما تسبب في وفاة طفلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين وتم اقتيادهما لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر التحقيقات التحريات الأولية الجهات المعنية التحقيق التحريات الضرب المبرح الصوت العالي

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات