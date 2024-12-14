بعد عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. ما هو مصيره؟



عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدرت محركات البحث خلال الدقائق القليلة وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وجاء قرار العزل بعد تصويت حاسم في الجمعية الوطنية، ليتم تعليق مهام الرئيس "يون" فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه الرئاسي.

وفق الدستور الكوري الجنوبي سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس لحين البت في القضية من قبل المحكمة الدستورية.

الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون ما هو مصير الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بعد العزل؟.

تفاصيل التهم والتحركات السياسية (بداية الأزمة)

بدأت الأزمة بعد إعلان الرئيس يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، قبل أن يتم رفعها بعد ست ساعات عقب تصويت البرلمان على إلغائها.



وتقدم الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة صغيرة بمقترح لعزل يون، متهمينه بانتهاك الدستور، وإصدار أوامر للقوات والشرطة باعتقال مشرعين أثناء سريان الأحكام العرفية.

وكانت المحاولة الأولى لعزل الرئيس قد فشلت الأسبوع الماضي، بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت.

ومع ذلك، قررت الكتلة الحاكمة المشاركة في جلسة اليوم، مع إعلان معارضتها الرسمية لمقترح العزل، وهو ما لم يمنع تمريره.

مصير الرئيس الكوري الجنوبي

سيتم تعليق مهام الرئيس يون فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه، وسيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس مؤقتًا.

ثم يحال قرار العزل إلى المحكمة الدستورية، التي ستبتّ في القضية لتقرر ما إذا كان يون سيُعاد إلى منصبه أو سيُعزل نهائيًا.

يُذكر أن تمرير العزل يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، حيث يسيطر المعارضون على 192 مقعدًا من أصل 300 مقعد.