فرص عمل للخارج وهمية.. حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر



قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية دون ترخيص، واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وعُثر بداخل الشركة على عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول «مزورة» وعقود عمل خالية البيانات منسوبة لشركات مختلفة ومستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامى و3 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية باسم المتهم والأجهزة والأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطه الإجرامي بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.