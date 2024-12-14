خلاف انتهى بجريمة.. حبس المتهم بقتل عامل بشوارع السلام



قررت نيابة السلام حبس المتهم بقتل عامل طعنًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ونتج عنها سقوط قتيل بشوارع السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شاب جمعته خلافات بينه وبين المجني عليه، وعلى إثرها نشبت مشاجرة بينهما، واستل خلالها المتهم سلاحًا أبيض مسددا عدة طعنات نافذة للضحية حتى سقط قتيلًا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.