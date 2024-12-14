طلاب الرحلة العلمية من برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي في زيارة تفقدية لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

نظمت إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية زيارة تفقدية لفريق من طلاب برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بمشاركة أسرة "طلاب من أجل مصر" ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، وإشراف الدكتور همام الشاذلي، مدير البرنامج.

وأشار الطلاب إلى أنه كان لهم الشرف في التعرف عن قرب على الجهود الكبيرة التي تبذلها المستشفى لتوفير كل سبل الراحة للمرضى، الأطفال والكبار، وأنهم فخورون بما تم إنجازه في هذا الصرح الطبي العظيم. وندعو الجميع لدعمه والمساهمة في جهود هذه المؤسسة الإنسانية الرائعة.

 

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