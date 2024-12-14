الحبس سنتين لسائق دهس أب وأبنائه الإثنين بكوم حمادة

حوادث
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 


قضت محكمة جنح كوم حماده في القضية رقم 18202 لسنة2024 جنح كوم حماده حضوريا بمعاقبة سائق سيارة نقل دهس اب وأبنائه الإثنين أثناء عوده الأب مصطحبا أولاده من المدرسة مستقلين دراجه بخارية توكتوك خاصتهم.. بالحبس سنتين وكفالة 10 الاف جنيه. 


تلقي مأمور مركز شرطة كوم حماده بلاغا من الأهالي باصطدام سيارة نقل قيادة م.  خ. ص  مقيم بقرية النجيله بدراجه بخارية توكتك ووفاة السيد مبروك  أبو ملحة 45 سنه قائد الدراجة البخارية واصابه ابنائه مريم، محمد إصابات خطيرة 
 

وبسؤال ابن عم المتوفي والشهود قرروا أن قائد السيارة النقل كان يشترك مع آخرين في  نقل عفش عريس ويسير بسرعه جنونيه وينحرف بعجلة بالسيارة من اقصي اليمين إلى اقصي اليسار مما تسبب في الدخول عكس الطريق ودهس التوكتك بركابه 
 

تم ضبط قائد السيارة النقل وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فيها 

إصابات خطيرة اصطدام سيارة نقل الدراجة البخارية الحبس سنتين دراجة بخارية سائق سيارة سرعة جنونية سائق سيارة نقل كوم حمادة مركز شرطة كوم حمادة

مواد متعلقة

ضبط سائق ميكروباص دهس شخص بالمرج

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات