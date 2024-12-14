الحبس سنتين لسائق دهس أب وأبنائه الإثنين بكوم حمادة



قضت محكمة جنح كوم حماده في القضية رقم 18202 لسنة2024 جنح كوم حماده حضوريا بمعاقبة سائق سيارة نقل دهس اب وأبنائه الإثنين أثناء عوده الأب مصطحبا أولاده من المدرسة مستقلين دراجه بخارية توكتوك خاصتهم.. بالحبس سنتين وكفالة 10 الاف جنيه.



تلقي مأمور مركز شرطة كوم حماده بلاغا من الأهالي باصطدام سيارة نقل قيادة م. خ. ص مقيم بقرية النجيله بدراجه بخارية توكتك ووفاة السيد مبروك أبو ملحة 45 سنه قائد الدراجة البخارية واصابه ابنائه مريم، محمد إصابات خطيرة



وبسؤال ابن عم المتوفي والشهود قرروا أن قائد السيارة النقل كان يشترك مع آخرين في نقل عفش عريس ويسير بسرعه جنونيه وينحرف بعجلة بالسيارة من اقصي اليمين إلى اقصي اليسار مما تسبب في الدخول عكس الطريق ودهس التوكتك بركابه



تم ضبط قائد السيارة النقل وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فيها