إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية (صور)

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر بمحافظة القليوبية بين سيارة أجرة مع سيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاءت أسماء المصابين كالآتي: إسلام أحمد عبدالوهاب 34 سنة، ميت غمر، حنان حسانين محمد حسانين 56 سنة، حفصة إسلام عبد الوهاب، سماح محمد كامل 37 سنة، ياسين أحمد عبدالفتاح، مصطفى أحمد عبدالحق 26 سنة، أحمد عبدالحق 24 سنة، حمزة علي المصلحي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم سيارة اجرة مع سيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج واتخاذ اللازم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين إصابة 9 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي واجرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أثار وتلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم بالقليوبية

IMG-20241214-WA0003

IMG-20241214-WA0002

IMG-20241214-WA0000