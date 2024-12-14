أسامة الإدريسي يقود تشكيل باتشوكا لمباراة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

يواصل النادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ووصل الأهلي لدور نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال بعد الفوز على حساب العين بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت في شهر أكتوبر على ستاد القاهرة بينما وصل باتشوكا لهذا الدور على حساب باتوفاجو البرازيلي.

ومن المتوقع أن يشارك فريق باتشوكا المكسيكي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الوسط: بريان جونزاليس - سيرجيو باريتو - أندريس ميكولتا - لويس رودريغيز.

خط الوسط الدفاعي: بيدرو بيدرازا - إلياس مونتيل (نيلسون ديوسا).

خط الوسط الهجومي: ألان باوتيستا - ألفونسو جونزاليس - أسامة إدريسي.

خط الهجوم: سالومون روندون.

موعد مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.