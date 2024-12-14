القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام لعدد من الجهات الحكومية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد ورد معلومات بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامي" وطابعة والأجهزة المستخدمة في التزوير "بفحصها تبين احتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

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