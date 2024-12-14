السبت القادم: الفيوم تحتفل بـ تعامد الشمس على معبد قصر قارون

تحتفل محافظة الفيوم صباح يوم السبت القادم، بالظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية.



تقام الأحتفالية تحت رعاية الدكتور شريف فتحى، وزيرالسياحة والاثار والدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم والدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار والدكتور محمد التونى، نائب محافظ الفيوم، وباشراف محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية والدكتور عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى ومن منطقة اثار الفيوم اشرف صبحى رزق الله مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.



وقد تم تشكيل لجان أثرية وسياحية وامنية بالاضافة إلى الأجهزة التنفيذية فى المحافظة للأعداد للأحتفالية التى ستقام صباح السبت القادم بمنطقة قصر قارون فى مركز يوسف الصديق وقد تفقدت اللجان المعبد والمنطقة المحيطة به وتركيب "الاستاندات" الخشبية داخل المعبد.



ومن المعروف إنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الأقصر وبدات الأحتفال بهذه الظاهرة منذ قرابة 13 عاما.



وهذه الأحتفالية تأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، كما ان الأكتشافات الأثرية فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الاماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة.



وكانت المحافظة قد أقامت خلال الأيام الماضية مهرجان الفيوم السينمائى لأفلام البيئة بالإضافة إلى مهرجان الخزف والحرف اليدوية فى قرية تونس وتهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية فى المحافظة.