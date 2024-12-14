السيطرة على حريق محدود بالصحة المدرسية للتأمين الصحي ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف، بمعاونة أفراد الأمن الإداري على حريق محدود شب بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، دون خسائر مادية أو بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمبنى الصحة المدرسية التابع لفرع هيئة التأمين الصحي بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ.

وعلى الفور أنتقلت سيارات ومعدات الاطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية، ودفع فرع الإسعاف بـ4 سيارات لموقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق بمعاونة أفراد الأمن الإداري، وإخماد النيران دون خسائر مادية أو بشرية.

وتبين نشوب الحريق بغرفة أسفل سلم المدخل الرئيسي للمبنى، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، إن الحريق محدود ولم ينتج عنه أية خسائر مادية أو بشرية، بفضل تعامل مسؤولي الأمن وإخماد النيران، تزامنًا مع وصول قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون أية خسائر، موجهًأ الشكر لأفراد الأمن بالمبنى لسرعة تعاملهم مع الموقف.