بعد عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. من يحكم البلاد حاليا؟

تقارير وحوارات
كوريا الجنوبية -
كوريا الجنوبية - الفجر

 


صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وجاء قرار العزل بعد تصويت حاسم في الجمعية الوطنية، ليتم تعليق مهام الرئيس "يون" فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه الرئاسي. 


الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون من سيحكم كوريا الجنوبية في الوقت الحالي، لذلك نستعرض إليكم جميع وفق الدستور الكوري الجنوبي.


من سيحكم كوريا الجنوبية؟
وفق الدستور الكوري الجنوبي سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس لحين البت في القضية من قبل المحكمة الدستورية.


من هو هان دوك سو؟

هو رئيس وزراء كوريا الجنوبية الحالي، ويعتبر من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي الكوري. ولد في 18 يونيو 1949، وشغل عدة مناصب حكومية رفيعة على مدار حياته المهنية، حيث سبق له تولي رئاسة الوزراء في الفترة من 2007 إلى 2008، قبل أن يعود للمنصب مجددًا عام 2022 في حكومة الرئيس يون سيوك-يول.

يتميز هان بخبرته الواسعة في مجالات السياسة والاقتصاد، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية لكوريا الجنوبية على المستوى الدولي.

 

تعهدات هان


تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو، ببذل كافة الجهود لضمان استقرار شؤون الدولة، في أعقاب قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس يون سيوك-يول من منصبه اليوم.

وفي بيان مقتضب، أكد هان التزامه بمسؤولياته كقائم بأعمال الرئيس خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على استقرار الحكومة ومؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن يعقد هان اجتماعًا لمجلس الوزراء في المجمع الحكومي بسيئول، مساء اليوم، لمناقشة التدابير اللازمة لإدارة شؤون البلاد وضمان سير العمل الحكومي بسلاسة خلال هذه المرحلة الحرجة.

يأتي هذا التطور في ظل تداعيات سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، عقب تصويت البرلمان بأغلبية لصالح عزل الرئيس يون بسبب اتهامات بانتهاك الدستور والقوانين.

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