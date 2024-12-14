الثقافة تستضيف معرض "الرحلة إلى الشرق" بالأوبرا

الفجر الفني
جانب من الأعمال الفنية
جانب من الأعمال الفنية

تستمر وزارة الثقافة المصرية فى تنفيذ مسارات نشر الإبداع الجاد حيث تستضيف دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة معرض "الرحلة إلى الشرق" للفنان الراحل فاسيلى بولينوف (1844 - 1927 ).

افتتاح معرض الرحلة إلى الشرق

 

 يفتتح المعرض فى السابعة مساء الأحد 15 ديسمبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية ويستمرحتى الأحد 22 ديسمبر.

أبرز الأعمال الفنية بالمعرض

 

 ويضم أعمال بولينوف التى إستلهمها خلال رحلته إلى الشرق (مصر، فلسطين، سوريا) وتصور حياة المسيح وتتميز بتباين الضوء والألوان المبهجة وذلك فى قسمين الأول لعدد من الأعمال التى تم إبداعها خلال رحلتة الأولى (۱۸۸۱ -۱۸۸۲) والثاني يشمل أعمال تشكيلية وجرافيك ابدعها خلال رحلته الثانية (۱۸۹۹) إلى جانب مجموعة من الصور الفوتوغرافية.

نبذة عن فاسيلى بولينوف

 

الجدير بالذكر أن فاسيلى بولينوف إمتلك العديد من المواهب فهو فنان مسرحى، مهندس معماری، ملحن ومعلم، أطلق عليه معاصروه لقب "فارس الجمال"، مثلت لوحاته نقاط تحول في تطوير رسم المناظر الطبيعية الروسية حيث كان من أوائل المصورين الذين تركوا القانون الأكاديمى وأبتكروا نطاقات جديدة فى هذا المجال.

الدكتورة لمياء زايد الثقافة المصرية الأوبرا الألوان المبهجة المناظر الطبيعية قاعة زياد بكير

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