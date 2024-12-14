استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت

الاقتصاد
استقرار سعر الريال
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت.. شهد الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية.

تفاصيل أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت

البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 13.49 جنيه وسعر البيع 13.55 جنيه.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 13.49 جنيه وسعر البيع 13.55 جنيه.

بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 13.49 جنيه وسعر البيع عند 13.55 جنيه.

البنك التجاري الدولي: عرض البنك سعر الشراء 13.49 جنيه وسعر البيع 13.55 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الشراء عند 13.49 جنيه وسعر البيع عند 13.55 جنيه.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الشراء 13.49 جنيه وسعر البيع 13.55 جنيه.


يأتي هذا الاستقرار وسط تساؤلات حول حركة العملة السعودية في السوق المصرية، مع حرص البنوك على تحديث أسعارها بشكل يومي.

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