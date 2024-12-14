صلاح يعاتب زميله في ليفربول بسبب احتفال

عاتب النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله هارفي إليوت، بسبب عدم ذهاب الأخير للاحتفال معه، بعدما سجل هدفًا من صناعة الأول خلال مباراة سابقة للفريق.

صلاح يمازح إليوت

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، مقطع فيديو ظهر فيه صلاح وزميلاه إليوت وكويمين كيليهير، أثناء مشاهدة هدف سجله لاعب الوسط الإنجليزي بصناعة النجم المصري، قبل أن يلوم صلاح زميله إليوت لعدم الاحتفال معه.

وقال صلاح مازحًا: انظر لقد لعبت له تمريرة رائعة، لماذا عندما أمنحك تمريرة هدف وتسجل لا تأتي لتشكرني.

وأضاف: في المرة القادمة لن أمرر لك، تبدو متحمسًا للغاية وأنت تحتفل مع الجماهير ولا تحتفل مع الذي صنع الهدف.

ورد إليوت على صلاح قائلًا: لأكون صريحًا، أقسم لك أنني لم أعرف أنك من قمت بالتمريرة.

وقال صلاح حينها: لا تعرف من صاحب التمريرة؟ لا يوجد أحد في الفريق لديه القدرة على تمرير الكرة بهذه الطريقة غيري. لا أحد ينظر في جهة ويمرر للجهة الأخرى غيري، لذا فبالتأكيد أنا من فعل ذلك.

ووعد إليوت صلاح بالاحتفال معه لاحقًا إذ قال: "حسنًا، في المرة القادمة سآتي لك"، ليرد صلاح: لا، واصل احتفالاتك".