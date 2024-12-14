مسيرة شادي عبد السلام وأهم أفلامه في قصور الثقافة بالأقصر

على مدار يومين شهدت المواقع الثقافية بالمحافظات، أنشطة فنية وثقافية مكثفة، في احتفال وزارة الثقافة بالفنان والمخرج الراحل شادي عبد السلام، "يوم شادي"، أقيمت برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وقد استقبلت مواقع مدينة الأقصر هذه الفعاليات، التي تهدف إلى تسليط الضوء على إسهامات عبد السلام في السينما المصرية والعالمية.

المسيرة الفنية للمخرج شادي عبد السلام

في قصر ثقافة حاجر العديسات، عقدت محاضرة ألقتها ثناء محمود، اخصائي ثقافى، تحدثت فيها عن المسيرة الفنية للمخرج شادي عبد السلام، منذ بدء عمله كمصمم ديكور ومساعد للمهندس رمسيس واصف، وتحدثت عن إسهامه في عدد من الأفلام الشهيرة لمخرجين أجانب مثل "واإسلاماه، الحضارة، كليوباترا، فرعون"، وتصميمه الديكور والملابس للفيلم التاريخي "الناصر صلاح الدين"، وتطرقت المحاضرة إلى أبرز أعماله الإخراجية، وأشهرها فيلم "المومياء"، كما تم عرض فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح"، الذي استلهم قصته من برديات مصرية قديمة وفاز بجائزة كبرى في مهرجان فينيسيا.

محاضرة عن شادي عبد السلام

وفي قصر ثقافة الأقصر، أقيمت محاضرة بعنوان "شادي عبد السلام"، قدمتها مارتينا راجي، اخصائي ثقافي، التي تناولت مسيرة عبد السلام بوصفه أحد أهم مخرجي مصر وعاشقا للحضارة الفرعونية، وشهدت الفعاليات عرض فيلم "المومياء"، الذي يعالج قضية سرقة الآثار المصرية، وأصبح واحدًا من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما عرض فيلم "كرسي توت عنخ آمون".

نفذت الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر، برئاسة حسين النوبي.

برنامج حافل للمخرج شادي عبد السلام

وشاركت هيئة قصور الثقافة ببرنامج حافل ضمن احتفال وزارة الثقافة بالمخرج الراحل شادي عبد السلام، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمختلف المحافظات، بعرض مجموعة من أشهر أفلام المخرج الراحل، وتقديم شهادات من الفنانين وأساتذة المعاهد والكليات الفنية بتخصصات السينما والفنون التشكيلية، للحديث حول تجربة شادي عبد السلام ومسيرته الإبداعية، بجانب عقد لقاءات ومحاضرات عن أهمية السينما، وبرامج اكتشاف مواهب في التمثيل وتنفيذ عدد من المسابقات الفنية.