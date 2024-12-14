تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الاقتصاد
تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024.. شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت، وفقًا لآخر التحديثات اليومية. ويتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الانخفاض وتوقعات حركة الأسعار في الفترة القادمة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في السوق المصرية حسب العيارات المختلفة:

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

عيار 24: بلغ سعر الجرام 4352 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر الجرام إلى 3989 جنيهًا.

عيار 21: سجل الجرام 3808 جنيهات.

عيار 18: حقق سعر الجرام 3264 جنيهًا.

عيار 14: استقر الجرام عند 2539 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: سجل 30464 جنيهًا.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لحركة العرض والطلب وإضافة المصنعية.

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