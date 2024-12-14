بريست يتألق أوروبيًا ويعاني محليًا



بات شعار "أحلم بشكل أكبر" الخاص بنادي باريس سان جيرمان يناسب غريمه في الدوري الفرنسي بريست بشكل أفضل على أكبر مسرح كروي في أوروبا.

مع أحد أصغر الميزانيات في الدوري الفرنسي، يحقق فريق بريست نجاحًا كبيرًا في النسخة الحالية بدوري أبطال أوروبا، التي تقام بشكلها الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وذلك في مشاركته القارية الأولى.



ورغم الكثير من الإصابات، عزز بريست من فرصه في إنهاء مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية في المراكز الثمانية الأولى بعد فوزه على إيندهوفن الهولندي بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي.

ومع تبقي مباراتين فقط على إنهاء مرحلة الدوري يتواجد بريست في المركز السابع متساويًا مع خمس فرق من بينهم فريق آرسنال.

وفي الوقت نفسه يقبع فريق سان جيرمان في المركز الخامس والعشرين وأصبح مهددًا بالخروج المبكر من البطولة.

ويعد هذا إنجازًا مذهلًا لفريق بريست، الذي يتسع ملعبه لـ15 ألف متفرج، مقارنة بملعب باريس سان جيرمان "الأمراء" الذي يتسع لنحو 49 ألف مشجع، في حين أن الميزانية السنوية المقدرة لباريس سان جيرمان هي 860 مليون يورو (900 مليون دولار) مقارنة بـ 48 مليون يورو لبريست.

وقال مدرب بريست إريك روي، بعد مشاهدته لسلسلة من التصديات الحاسمة لحارس الفريق ماركو بيزوت وتسجيل جوليان لو كاردينال هدف الفوز على أيندهوفن:"هذا عمل بطولي لنادي مثل نادينا. اللاعبون قدموا كل ما عندهم. كانت أمسية رائعة ستكتب في تاريخ هذا النادي".

ولأن ملعب بريست لا يلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يخوض الفريق المباريات التي تقام على أرضه في دوري أبطال أوروبا على ملعب رودورو الذي يبعد 114 كيلومترًا.

ومع اقتراب الفريق من التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة الأوروبية، أشارت تقارير إعلامية إلى أن بريست، الذي سيواجه ريال مدريد في آخر مباراة له بمرحلة الدوري على ملعبه المؤقت، يبحث عن ملعب أكبر لمبارياته المستقبلية.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، تواصل مسؤولو بريست مع مسؤولي ملعب ستاد دو فرانس، للتحقق مما إذا كان يمكن للفريق استخدام الملعب الموجود في باريس، والذي يتسع لـ80 ألف مشجع، خلال مباريات الأدوار الاقصائية.

وفي الموسم الماضي، تمكن بريست من التأهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

ولكن نتائج الفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم لم تكن جيدة مثل الموسم الماضي، حيث يتواجد بريست حاليًا في المركز الحادي عشر قبل مواجهة نانت غدًا الأحد.