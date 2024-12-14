ملخص أحداث الحلقة الـ 4 من مسلسل "ساعته وتاريخه"

الفجر الفني
ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه

شهدت الحلقة الـ 4 من مسلسل "ساعته وتاريخه" الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة، وكان بطل هذه الحلقة الفنان محمد شاهين، حيث كانت تحمل الحلقة اسم "فنان دكتور".

 

ساعته وتاريخه

 

ملخص أحداث الحلقة الـ 4

 

ظهر شاهين بصحبة فتاة ليل تجسد دورها الممثلة الشابة مريم نشأت يدخلان شقة، ويؤكد شاهين لمريم أن معه مجموعة كبيرة من المفاتيح لكثرة الشقق التي يمتلكها، ويبدو أن هذه الشقة لا يمتلكها شاهين، المنزل بالداخل وكأنه متحف مليء بالتحف واللوحات الثمينة، ويخبر محمد شاهين الفتاة أنه يعمل كابتن طيار، خاصة أن الباب مكتوب عليه اسم صاحب الشقة وهو كابتن طيار فاروق الشاذلي، في نفس الوقت فنان.

 

ومن ثم تكتشف الفتاة أن شاهين يكذب عليها لسرقة هذه الشقة، وتقرر نهلة وضع المنوم للدكتور فى مشروبه وبالفعل يتأثر الدكتور بالمنوم، وتقوم نهلة يفتح هاتفه باستخدام بصمته، لتكتشف أنه يُلقب بـ "دكتور" وليس فنانًا، وأنه كان يخطط لتركها في المنزل بعد تنفيذ عملية سرقة.

 

ويكتشف نجل الطيار الذي يعود من السفر أن الشخص الذي يدّعي أنه والده (محمد شاهين) ليس سوى منتحل شخصيته، ويلجأ إلى حارس العقار لمساعدته، وتنجح نهلة في الهرب قبل افتضاح أمرها، وتخبر صاحب الشقة بأنها تعمل كفتاة ليل وأنها ليست على دراية بالشخص الذي يحتل الشقة، وتساعد نهلة في القبض على الدكتور.

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