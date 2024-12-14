المشدد 7 سنوات لعاطلين في سرقة عامل وحيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.



كشف أمر الإحالة قيام المتهمين ف.ا عاطل، م.ن عاطل سرقة للمجني عليه ج.ط عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفوا، مشهرين في وجه سلاحين ناريين "بندقية خرطوش، فرد خرطوش"، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته من الاستيلاء على المسروقات.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين في سرقة عامل بالإكراه وتبين أنه لهم معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.