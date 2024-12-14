المشدد 7 سنوات لعاطلين في سرقة عامل وحيازة سلاح ناري بالزاوية الحمراء

حوادث
محكمة
محكمة

 

قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبة  شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بسرقة عامل بالإكراه في الزاوية الحمراء.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين ف.ا عاطل، م.ن عاطل سرقة  للمجني عليه ج.ط عامل حال سيره بالطريق العام، بأن استوقفوا، مشهرين في وجه سلاحين ناريين "بندقية خرطوش، فرد خرطوش"، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته  من الاستيلاء على المسروقات.
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين في سرقة عامل بالإكراه وتبين أنه لهم معلومات جنائية واعترفوا بسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة سلاح ناري وفرد خرطوش في تهديد المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة السجن المشدد السجن المشدد 7 سنوات القبض على عاطلين جنايات القاهرة حيازة سلاح ناري

مواد متعلقة

خلاف انتهى بجريمة.. حبس المتهم بقتل عامل بشوارع السلام

فرص عمل للخارج وهمية.. حبس "مستريح" جديد بمدينة نصر

طعنات نافذة.. تشريح جثة شاب قتله آخر في شوارع السلام

تحت تهديد السلاح.. حبس عصابة سرقة المواطنين في مصر الجديدة

قبل ترويجها على المواطنين.. التحقيق مع عصابة تهريب مخدر اغتصاب الفتيات بالقاهرة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل:- إلغاء نظام الانتساب الموجه في تنسيق 2025 وعودة توزيع الطلاب على الكليات