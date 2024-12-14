الأمن الفكري وبناء الإنسان في ندوة لشباب ورياضة أسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط اليوم السبت بالتعاون مع الكيان الشبابى إرادة شباب مصر عضو الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية ندوة تحت عنوان الأمن الفكرى وبناء الإنسان بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بقاعة النيل التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسيوط وجاء ذلك بحضور عاطف محمد على معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط للشباب وأحمد على المنسق العام للكيان بأسيوط وعزة عادل مساعد المنسق العام للكيان بأسيوط ومنى بخيت نائب المنسق العام للكيان بأسيوط وبمشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء الكيان وطلبة الجامعات





وبدأت الندوة بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية ثم الوقوف حدادا على روح ضحايا ميكروباص ديروط تلاها كلمة ترحيب بالضيوف ثم نبذة عن موضوع الندوةوثم كلمة الشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالمحافظة حول أهمية تحصين الشباب فكريًا من الهجمات الفكرية التي تهدد استقرارهم. وأكد أن الإيمان الراسخ هو الدرع الأساسي لحماية الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة.

وحاضر فى الندوة الدكتور محمد على قاسم أستاذ بجامعة الوادى الجديد ونائب المنسق العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية