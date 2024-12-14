طعنه 3 طعنات..استمرار حبس المتهم بقتل زوج عمته لمعايرته بهروب أخته في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل خفير انتقاما منه لمعايرته بأخته بعد هروبها في كرداسة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سائق ويدعى "شوقي.ح" 35 عاما، لاتهامه بقتل خفير (زوج عمته) ويدعى "شامل.أ" 57 عاما، طعنا بسلاح أبيض، انتقاما منه لتشويه سمعة شقيقته في كرداسة، واعترف بارتكابه للواقعة.

اعترافات المتهم:عايرني بأختي

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه للواقعة، قائلًا،"اعمل ايه أنا انتقمت منه، كان بيعايرني بأختي في الرايحه والجايه، وخلي القرية كلها تتكلم عليا"، مضيفًا، أن شقيقته منذ فترة تركت المنزل، وعلمنا أنها هربت مع شخص آخر، مما جعل القرية تتحدث عنها، حاولت البحث عنها ولكن لن أجدها، فالضحية كان يتكلم عني مع اهل القرية، مما آثار غضبي

طعنته 3 طعنات

وأضاف المتهم في اعترافاته، أن يوم الواقعة، قررت الانتقام لإنه عايرني برجولتي أنني لم أستطيع أجد أختي بعد هروبها، فاستليت سلاح أبيض، وذهبت له، وطعنته طعنتين، إحداهما في الرقبة، والآخرى في والعين وخلف الرقبة

شوه سمعه أختي

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه كان يتحدث عن شقيقته وسلوكها في القرية، ويشوه سمعتها بأنها سيئة السلوك، مما آثار غضب المتهم، وقرر ينتقم لشقيقته، فذهب وطعنه طعنة نافذة أسفرت عن مقتله في الحال

سائق يقتل عامل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل عامل داخل مسكنه في كرداسة، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه مصاب بطعنات بسلاح أبيض.

توصلت التحريات إلى تورط سائق توك توك فى ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياة المجني عليه، بسبب تشويهه سمعة شقيقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

استمرار حبس النيابة العامة تباشر النيابة العامة طعنة نافذة محكمة شمال الجيزة لنيابة العامة نيابة العامة

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